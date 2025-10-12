MEB 2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ: İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor ve bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı eğitim-öğretim takviminde hem ara tatil hem de yarıyıl tatiline ilişkin tarihleri duyurdu. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil yaklaşırken, öğretmenler ve veliler de tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Peki, 2025 yılı ilk ara tatili hangi tarihler arasında olacak, kaç gün sürecek?