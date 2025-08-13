MEB AGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları sorgulanacak

2025 MEB AGS PUAN HESAPLAMA

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham 19 puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır.