MEB AGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları sorgulanacak

Giriş Tarihi: 13.8.2025 08:06 Son Güncelleme: 13.8.2025 08:09

Son dakika: 2025 MEB AGS sonuçları sorgulama tarihi geldi çattı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Temmuz ayında gerçekleşen 2025-MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sonuçlar sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ardından P2 veya P3 puanlarını öğrenen adayların gözü kulağı öğretmen ataması duyurularında olacak. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar ve ÖSYM sonuç sistemi:

2025 MEB AGS sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. Öğretmen adaylarının ilk defa bu yıl denediği sınav sistemine göre adaylar, meslekleri yolunda ilk adımı MEB akademisinde atacak. AGS ve ÖABT sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile gerçekleşecek. Hangi puan türünün ne anlama geldiği kılavuzda adayların bilgisine sunuluyor. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Akademi Giriş Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar:

SON DAKİKA: MEB AGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı: 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)) sonuçları için ÖSYM takviminde belirtilen gün geldi çattı.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 (bugün) erişime açılıyor.

MEB AGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar AGS ve ÖABT sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

MEB AGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ PUAN TÜRÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Sınav puanı başarı sıraları; adayın ÖABT alanı veya YDS/e-YDS yabancı dil grubu içerisinde, ayrı ayrı belirlenecektir. Başarı sıralarının belirlenmesinde dikkate alınacak ve sonuç belgesinde yer alacak puan türlerinin ÖABT alanı ile yabancı dil karşılıkları aşağıda sıralanmıştır:

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece

MEB-AGS-P3-11 Rusça

2025 MEB AGS PUAN HESAPLAMA

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham 19 puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır.

