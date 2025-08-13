MEB AGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları sorgulanacak

2025 MEB AGS sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. Öğretmen adaylarının ilk defa bu yıl denediği sınav sistemine göre adaylar, meslekleri yolunda ilk adımı MEB akademisinde atacak. AGS ve ÖABT sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile gerçekleşecek. Hangi puan türünün ne anlama geldiği kılavuzda adayların bilgisine sunuluyor. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Akademi Giriş Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar:
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı: 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)) sonuçları için ÖSYM takviminde belirtilen gün geldi çattı.
Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 (bugün) erişime açılıyor.
Adaylar AGS ve ÖABT sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.
Sınav puanı başarı sıraları; adayın ÖABT alanı veya YDS/e-YDS yabancı dil grubu içerisinde, ayrı ayrı belirlenecektir. Başarı sıralarının belirlenmesinde dikkate alınacak ve sonuç belgesinde yer alacak puan türlerinin ÖABT alanı ile yabancı dil karşılıkları aşağıda sıralanmıştır:
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 KoreceMEB-AGS-P3-11 Rusça
2025 MEB AGS PUAN HESAPLAMA
AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham 19 puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır.