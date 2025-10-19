MEB ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman tatil olacak, ilk ara tatil hangi tarihte başlıyor, kaç gün sürecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, öğrenciler yılın ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. Bu tatil, öğrencilerin yoğun geçen dönemde dinlenmeleri ve ikinci döneme motive başlamaları için planlandı. Peki, kasım ara tatili 2025'te hangi tarihlerde? İşte detaylar.