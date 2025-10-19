Haberler Yaşam Haberleri MEB ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman tatil olacak, ilk ara tatil hangi tarihte başlıyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:14

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için yılın ilk ara tatili yaklaşıyor. Her yıl iki kez uygulanan ara tatillerden ilki olan kasım ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler, okul döneminin başlamasıyla birlikte bu tatilin tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıklayarak detayları duyurdu. Peki, okullarda kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve hangi gün öğrenciler için ara verecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, öğrenciler yılın ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. Bu tatil, öğrencilerin yoğun geçen dönemde dinlenmeleri ve ikinci döneme motive başlamaları için planlandı. Peki, kasım ara tatili 2025'te hangi tarihlerde? İşte detaylar.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ara tatili bu yıl 10 Kasım Pazartesi başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kasım ara tatilinin ardından okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacak ve eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025


Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025


Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

