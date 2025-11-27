MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile 15 tatil (yarıyıl) hangi ne zaman başlayıp, bitecek? İşte tarihler!

Öğrenciler ve öğretmenler için yılın en çok beklenen dönemlerinden biri olan yarıyıl tatili (halk arasında bilinen adıyla 15 tatil), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının yorucu ilk yarısının ardından geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi çalışma takvimini yayınlayarak bu tatilin kesin tarihlerini netleştirdi. Aileler tatil planlarını yaparken, öğrenciler de karnelerini alıp dinlenmeye geçmek için gün sayıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri şu şekilde:
Okullar, birinci dönemin sona ermesiyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü kapanacaktır.
Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alarak tatile başlayacaktır.