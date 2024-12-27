Meclis Üyesi Atmaca: Bu ihaleye sessiz kalmak için ’LAL’ olmak lazım

Çeşme Belediyesi tarafından yapılan 2025 Yılı İlçe Genelinde Sathi Kaplama ve Parke, Oluk, Bordür Onarım Ve Yapım İşi ihalesi tartışmalara yol açtı. AK Parti İzBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ihaleye tepki gösterdi.

60 MİLYON LİRALIK RANT

AK Parti İzBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, üretici firmaların aşırı düşük kabul edilen teklifleri nedeni ile saf dışı bırakılarak 60 Milyon liralık rant elde edildiğini iddia etti.

LAL DENİZLİ'YE CEVAPLAMASI İÇİN SORULAR YÖNELTTİ

Atmaca yaptığı paylaşımda Başkan Lal Denizli'ye cevaplaması için sorular yöneltti ardından da Çeşme halkının parasının birilerinin cebine gittiğini ve sokağa atıldığını öne sürdü.

ALTYAPI İHALESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Atmaca, paylaşımında Çeşme Belediyesi'nin 13 Aralık 2024 tarihinde yaptığı 2025 Yılı İlçe Genelinde Sathi Kaplama Ve Parke, Oluk, Bordür Onarım Ve Yapım İşi ihalesine dikkat çekti. İhaleye 10 firmanın teklif verdiğini, bunlardan 1'inin geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçesi ile diğer 4'ünün ise aşırı düşük fiyat sorgulaması sonrası değerlendirme dışı bırakıldığını belirten Atmaca, ihalede sadece 5 teklifin geçerli sayıldığını ifade etti. İhalede yaklaşık maliyetin Çeşme Belediyesi tarafından 99 milyon 852 bin 730,10 TL olarak belirlendiğini, ihalede en düşük teklifin ise 37 milyon 240 bin 060,80 TL ile Ege Altyapı Anonim şirketinden geldiğini belirten Atmaca, ihaleyi 94 milyon 662 bin lira ile en yüksek teklif veren Rozak İnş LTD Şti' nin kazandığını ifade etti.

60 MİLYON LİRALIK FARK KİMİN CEBİNE GİDİYOR?

Çeşme Belediyesi'ne altyapı ihalesine ilişkin sorular yönelten Atmaca: "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Çeşme Belediyesi'ne soruyoruz? İhaleye teklif veren firmaların imalatçı olanlarının vermiş olduğu teklifler neden aşırı düşük teklif olarak görüldü? İhaleye teklif veren imalatçı bile olmayan ve fiyatları yaklaşık maliyete çok yakın aldıkları puanlar, özel pozları karşılayan firmalar, özel poz fiyatlarını nasıl öğrendi? İdarenin yaklaşık maliyeti hangi yöntem ile kimlerden fiyatlar alınarak yapıldı? İzmir Ticaret Odasından özel pozlar teyit edildi mi? En düşük teklif veren firmalar ile, ihale üzerine bırakılan firmanın teklifi arasındaki 60 milyon liralık fark kimlerin cebine gidiyor? Hak hukuk adalet diyen belediye başkanı, bu kadar imalatçının olduğu, parke taş üreticisi işletmelerin bulunduğu kentte neden böyle bir ihale yaparak, Çeşme halkının parasını sokağa atıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tepki gösterdi.