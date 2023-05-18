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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Medeniyetler Korosu’ndan aglatan konser

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma Konserleri kapsamında Samsun’da sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler duygu dolu anlar yaşadı

Medeniyetler Korosu’ndan aglatan konser
Asrın felaketi depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanısma Konserleri" kapsamında Samsun TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliginde verdigi konserde duygusal anlar yasandı. Konserin verildigi Büyüksehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde salona sıgmayan katılımcılar konseri ayakta ve yere oturarak dinledi. Konserde, depremlerde hayatlarını kaybettigi 7 üyesi Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroglu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına sahnede 7 adet mum yakıldı. Koro, türkü, deyis, bozlak, hoyrat ve marslardan olusan repertuvarını seslendirirken katılımcılara bazen duygu, bazen ise nese dolu anlar yasattı. Bazı sarkılarda, depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildigi sırada dinleyiciler gözyaslarını tutamadı. Enkazdan sag çıkarılan Koro Sefi Yılmaz Özfırat, depremzedelere destek, birlik ve beraberlik çagrısında bulundu. İHA

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Medeniyetler Korosu’ndan aglatan konser
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