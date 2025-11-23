Medine’nin kahraman komutanı: Fahreddin Paşa

Birinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde Medine'yi teslim etmeyerek tarihe geçen 'Çöl Kaplanı' Fahreddin Paşa, vefat ının 77. yılında azmin, sadakatin ve imanın simgesi olarak anılıyor. 1868'de Bulgaristan'daki Rusçuk'ta doğan Fahreddin Paşa, askerlik mesleğine genç yaşta adım attı. Harp Okulu ve Erkan-ı Harbiye'den başarıyla mezun olduktan sonra Osmanlı ordusunda hızla yükseldi. Onu bir asker olarak ölümsüzleştiren ise Medine müdafaasında gösterdiği eşsiz direniş oldu.Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizlerle anlaşarak isyan hazırlığı yaptığı haberinin alınması üzerine Paşa, 28 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderildi. İsyan kısa sürede büyüdü; 50 bin kişilik bir güç Medine'nin çevresini sardı. Buna karşın Osmanlı askerinin sayısı 15 bindi ama Fahreddin Paşa aldığı stratejik tedbirlerle isyancıların saldırılarını püskürttü. Kısa zamanda 100 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturdu ve Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca savunarak tarihe geçen bir direniş başlattı.Osmanlı hükümeti, Medine'nin tahliyesine karar verdiğinde Paşa emri gözyaşları içinde okudu. Buna rağmen mukaddes emanetlerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdi. Tek tek kontrol ederek hazırladığı kutsal emanetler, 2 bin askerin koruması altında İstanbul'a gönderildi. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu emanetlerin korunarak yurda ulaştırılması, onun en önemli hizmetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Medine'de açlık ve hastalıklar baş gösterse de Fahreddin Paşa teslim çağrılarına boyun eğmedi. "Türk bayrağını kendi elimle indiremem" sözleriyle direnişin ruhunu özetledi.Mısır ve Malta'daki sürgün yıllarının ardından serbest kalan Paşa, Milli Mücadele'ye destek verdi ve Kabil Büyükelçisi olarak Türk-Afgan ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadı. 22 Kasım 1948'de vefat eden Fahreddin Paşa, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. O, bugün hâlâ vatan sevgisi, sadakati ve iman dolu duruşuyla hatırlanan bir kahramandır.