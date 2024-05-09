Medipol Sağlık Grubu: Üsküdar Belediyesi’nin hastane inşaatını durdurduğu haberleri asılsız

Medipol Sağlık Grubu, bazı basın yayın organlarında yayımlanan Üsküdar Belediyesi'nin hastane inşaatını durdurduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Bugün bazı basın yayın organlarında Üsküdar Belediyesinin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönünde asılsız haberler yayımlanmıştır.

Habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın 17/08/2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi'ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.

Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir.

Üsküdar Belediyesi'nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Medipol Sağlık Grubu