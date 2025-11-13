Mega kentte genç tatbikat

Türkiye'de birçok ilde 12 Kasım 1999 depremini anma etkinlikleri ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise İstanbul Sarıyer'deki Marmaracık Kampı'nda depremin yıldönümünde "Düzce Depremi Yıldönümü Tatbikatı" yapıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) ve Atlas Üniversitesi İlk ve Yardım Programı akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla kapsamlı bir deprem afeti tatbikatı gerçekleşti. Deprem tatbikatında arama kurtarma çalışmaları, K9 köpekleri ile enkaz altında iz bulma, göçük altından kurtarma, çadır kurma, yön bulma gibi birçok uygulamalı eğitim ve gösteri yapıldı. Bu kapsamlı tatbikat ile gençlerin afet bilincini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve toplumun afetlere hazırlık kültürünü desteklemek amaçlanıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Protokol Şube Müdürü Temel Kılınçlı, "Genç nüfus bizde, sağlıklı bireyler bizde. Bunun için bünyemizde bir arama kurtarma ekipleri kuralım istedik. Bakanlıklar arasında ilk akredite olan ekibi kurduk. Olası bir afet durumuna karşı teyakkuzdayız" dedi.