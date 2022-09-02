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Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:48

Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu: Mega Piton Yaratığa Karşı vizyon tarihi ne, nerede çekildi?

Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kanal D’de 2 Eylül 2022 gece yarısı ekranlara gelecek. ABD’de geçen film, canavar filmlerinin izlediği yoldan ilerliyor. Peki, Mega Piton Yaratığa Karşı konusu ne? Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu: Mega Piton Yaratığa Karşı vizyon tarihi ne, nerede çekildi?

Mega Piton Yaratığa Karşı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikler bakıldığında görselliği dikkat etmektedir. Peki, Mega Piton Yaratığa Karşı konusu ne? İşte detaylar!

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI KONUSU

Florida'da yaşayan halk büyük bir tehlike karşısındadır. İnsanlar aniden ve teker teker bu şehirde yok olmaya başlar. İnsanların nasıl kaybolduğu ve nereye gittiği konu hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Ancak halk bir gün acı gerçeği öğrenir ve ne yapacaklarını bilemez. Florida'da yaşayan halkı büyük bir piton tehlikesi beklemektedir. Halk bu pitonla nasıl savaşacağını bilememektedir.

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI OYUNCULARI

Tiffany, Debbie Gibson, A Martinez, Debbie Gibson, Kathryn Joosten

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Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu: Mega Piton Yaratığa Karşı vizyon tarihi ne, nerede çekildi?
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