Mega Piton Yaratığa Karşı oyuncuları ve konusu: Mega Piton Yaratığa Karşı vizyon tarihi ne, nerede çekildi?

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI KONUSU

Florida'da yaşayan halk büyük bir tehlike karşısındadır. İnsanlar aniden ve teker teker bu şehirde yok olmaya başlar. İnsanların nasıl kaybolduğu ve nereye gittiği konu hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Ancak halk bir gün acı gerçeği öğrenir ve ne yapacaklarını bilemez. Florida'da yaşayan halkı büyük bir piton tehlikesi beklemektedir. Halk bu pitonla nasıl savaşacağını bilememektedir.

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI OYUNCULARI

Tiffany, Debbie Gibson, A Martinez, Debbie Gibson, Kathryn Joosten