Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl, olayı nedir nasıl oldu? Piiz’den Mehmet Dudarık sağlık durumu açıklaması!

Popüler grup Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, uğradığı saldırı sonucunda yoğun bakıma kaldırılırken sağlık durumu merak konusu haline geldi. "Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl, olayı nedir nasıl oldu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başlarken öte yandan detaylar merak konusu haline geldi. Piiz grubu sosyal medya hesabından sevilen müzisyenin durumunun iyiye gittiğini müjdeledi. Peki, Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl, olayı nedir nasıl oldu? İşte hakkında merak edilenler…
Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.
Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.
Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı.
Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARKADAN SALDIRIP, YERDE YUMRUKLUYOR!
Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi.
Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi.
Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.
Öte yandan Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü.
Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15.12.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi müzisyen M.D.'yi, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Müzisyen M.D.'nin ise hastanede tedavisine devam edilmektedir" denildi.
MEHMET DUDARIK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Saldırı sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dudarık'ın durumunun iyiye gittiği bilincinin açık olduğu Piiz grubu sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.