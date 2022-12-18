Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl, olayı nedir nasıl oldu? Piiz’den Mehmet Dudarık sağlık durumu açıklaması!

Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

Öte yandan Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü.

Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15.12.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi müzisyen M.D.'yi, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Müzisyen M.D.'nin ise hastanede tedavisine devam edilmektedir" denildi.