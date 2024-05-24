Mehmet yeni kalbine kavuştu

Antalya'da 21 yaşındaki Umut Ötgüne, 2 aylık eşi Teybut Nur Ötgüne ile trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan çiftten Umut Ötgüne'nin 1 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, talihsiz gencin organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ötgüne'nin kalbinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil organ bekleme sırasında kalp bekleyen 21 yaşındaki Mehmet İncedayı'yla uyumlu olduğu belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu, Dr. Öğretim Üyesi Salih Özçobanoğlu'nun katıldığı operasyonla, Umut Ötgüne'den alınan kalp 3 saat içinde Mehmet İncedayı'ya nakledildi.Kalp nakliyle sağlığına yeniden kavuşan Mehmet İncedayı nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibine teşekkür etti. İncedayı, "Tek yaşama şansım kalp nakliydi. Kalp bekleme sırasına yazıldım. Kalp çıkarsa Kayseri'den Antalya'ya yetişemeyiz diye 4 ay önce ailece Antalya'ya taşındık. İyi ki taşınmışız. Kalp çıktı haberi gelince 10 dakikada hastaneye ulaştık. Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Organ bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum" dedi.