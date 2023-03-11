Mehmetçik köy köy yardım götürüyor

Zırhlı Tugay Komando Taburu, Gaziantep İslahiye ilçesi İdilli, Koçağız ve Köklü mahallelerine sıcak çorba, ekmek, temizlik malzemeleri ve hijyen paketi götürüyor. Mahalledeki çocukları da unutmayan askerler onlara da oyuncak hediye ediyor. SABAH Mehmetçiğin yardım seferberliğini takip etti, yerinde görüntüledi.Depremde evi yıkılan ve çadırda kalan mahalle sakinlerinden Hüsamettin Bilir (70) "Depremden hemen sonra askerlerimiz, devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Her gün ilçeden mahallemize gelerek bize masa kurdular. Allah devletimizden askerimizden, komandolarımızdan razı olsun" dedi.Hülya İspir (45) ise "Koca yürekli komandolarımız her gün mahallemize gelip, sıcak yemeğimizi, ekmeğimizi ve ihtiyaç malzemelerimizi temin ediyor. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" diye konuştu. Şilan Çetin (29) de "Çadırda yaşıyoruz. 3 çocuk annesiyim . Devletimiz hemen yardıma koştu. Askerlerimiz, komandolarımız bizi yalnız bırakmıyor" diye konuştu.SABAH