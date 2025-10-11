Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Adana Şehir Hastanesi’nde bir ilk!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda bölgede bir ilke imza attı. Alınan yeni cihazla mamografi eşliğinde biyopsi uygulaması yapılmaya başlandı.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, "Mamografi eşliğinde biyopsi uygulaması, bölgemizdeki kamu hastaneleri arasında ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bu uygulama sayesinde meme kanserleri erken evrede tanınmakta, hastaların tedavi şansı artmaktadır. Yeni cihazın hizmete girmesiyle birlikte hastanemiz, en yüksek sayıda ve en gelişmiş teknolojiye sahip cihaz altyapısıyla yalnızca Adana'ya değil, bölge illerine de referans merkez olarak hizmet vermeye devam edecektir. Bu önemli kazanımın hastanemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle, bizlere bu imkânları sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza ve tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.