Memişoğlu: Türkiye’nin gücünü görmek isteyen Hatay’ı ziyaret etsin

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret etti, burada Vali Mustafa Masatlı ve ildeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Valilikteki görüşmelerin ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini ziyaret etti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi, Habibi Neccar Aile Sağlığı Merkezi ve 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilde sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulanlar hakkında sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, personelin talep ve görüşlerini dinledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerini tamamlayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki yetkililerle İl Değerlendirme Toplantısı yaptı. Toplantıda Sayın Memişoğlu'na ildeki sağlık yatırımlarının ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında sunum yapıldı.

DETAYLI BİLGİ ALDI

Yetkililerden Hatay'ın sağlık alanındaki durumu ve ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi alan Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu basın açıklamasında, "6 Şubat'ta gerçekten çok acı çektik ve 6 Şubat'ta şehitlerimizin yarısının olduğu il burası. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekânı cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. 6 Şubat'tan bugüne yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Hatay bu devletin, milletin ne kadar güçlü ve ne kadar birlikte hareket ettiği zaman başaramayacağı iş olmadığını gösteren bir örnek olmuş durumda. Gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, Hatay'daki yöneticilerimizin ve insanların birlikteliği ve heyecanıyla, adanmışlığıyla Hatay yeniden Türkiye'nin en iyi ve en kaliteli şehri olmaya başlamış durumda. Tabii ki bazı eksikler var ama çok kısa zamanda bunların da üstesinden gelineceğini görüyorum.

HATAY YENİDEN YAPILIYOR

"Esasında yeni bir Hatay, yeniden bir Hatay yapıyor arkadaşlarımız burada, milletimiz, devletimiz. Onun için hayranlıkla ve buradaki arkadaşlara her türlü desteği vererek biz de onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin gücünü görmek isteyenlere Hatay'ı gelip ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Onun için bu milletin, devletin gücünü gerçekten zorda olduğu zaman nasıl gösterdiğini, tarih de göstermiş bugün de göstermiş. Onun için herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, minnetlerimi şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum." dedi.

6 HASTANE YAPTIK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık hizmeti çalışmaları kapsamında sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık hizmetine gelince, burada aynı şekilde nasıl az önce bahsettiğim gibi yapılanmada başarı odaklı bir hizmet sunulmuşsa sağlık hizmetlerinde de 6 tane hastane yapılmış, daha da yapılmaya devam ediyor. İnşallah çok kısa zamanda buradaki Şehir Hastanesinin ihalesini de yapmış olacağız. Biz sağlıkçılar hem tedavi hizmetlerini hem de özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve hastalanmadan sağlığın korunmasını amaç edinmiş durumdayız. Onun için burada Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleriyle ilgili de iyi bir çalışma yapacağız. Onları da milletimizin hizmetine sunacağız."

HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZECEK BİR SAĞLIK ALTYAPISINA SAHİBİZ

M-Çiçeği (MPox) hastalığı konusuna değinen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Tabii sağlık deyince özellikle son zamanlarda gündeme gelen bu M-Çiçeği ile ilgili de herkes bir beklenti içinde. Herkes her gün, her dakika bir haber içinde. Ama biz nasıl COVID-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını gördüysek emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta, her türlü sağlıkla ilgili sorunda onu çözebilecek hem insan gücüne sahibiz hem de sağlık altyapısına sahibiz. Biz insanların panikle, korkuyla değil, önlem, tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ama daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemik iken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Ve biz sağlıkçılar, salgın hastalıklarla medyatik de olmak istemiyoruz. Onun için özellikle toplumumuzun bizlerin yani resmî makamların söylediklerine itibar etmelerini ve her türlü hazırlığı yaptığımızı, M-Çiçeği de olsa, başka salgınlar da olsa bunların üstesine gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum. Ve en önemli şey, her türlü salgında esasında kişisel tedbir, temizlik, hijyen çok önemli. Aynı zamanda bizler de hem kara hudut kapıları, limanlar ve havalimanlarında hem de içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne sahibiz, sistemine de sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün, her saniye bununla ilgili alarm hâlindeyiz. Ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz. Ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

OSMANİYE ZİYARETİ İÇİN HATAY'DAN AYRILDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na incelemeleri sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Arif Yeniçeri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hatay'daki programını tamamladıktan sonra ekibiyle birlikte Osmaniye'ye gitmek üzere ilden ayrıldı.