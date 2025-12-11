Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:18

Memur maaş zammı için geri sayım başlamışken gözler enflasyon verilerine yöneldi. TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda memurlar her yıl 2 kez zam alıyor. Kamu çalışanlarına ödenen aylıkla birlikte birçok kalemde düzenlemeye gidilen bu zam için hesaplamalar takip ediliyor. Son olarak aralık ayının verisinin de belli olmasıyla memurlar %16,56 kümülatif zammı hakketmiş oldu. Peki, 2026 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte polis, öğretmeni doktor, hemşire maaşı için hesaplama…

2026 Ocak'ta memur maaşları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesiyle belirlenecek. TÜİK'in son 6 aylık dikkate alındığında, memurlar için şimdiden %16,56'lık bir artış oranı oluşmuş görünüyor. Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi tüm kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak bu artış hesaplanmaya başladı. Peki, Ocak 2026 memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

ENFLASYON + 1.000 TL SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak. Memur maaşı ise 61 bin 58 liraya yükselecek.

