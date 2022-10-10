Memur maaş zammı için kritik veriler resmen geldi! Gözler o açıklamada: 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL, enflasyon farkı ne oldu?

Memur zammı için geri sayım resmen başladı. Memurlara bilindiği üzere her yıl Temmuz ve Ocak olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Bu oranlar ise 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda çıkan farkla netleşiyor. Üç aylık verinin belirlenmesiyle birlikte ise "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL, enflasyon farkı ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşların gözü bu haberde. Peki, Memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar.
OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YÜKSELECEK
Emekli ve memur Ocak zammı ile beraber Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak 2023 zammı için belirleyeci olacak 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.
EK ZAMLAR GÜNDEMDE
Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belirlenecekken, sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar masada bulunuyor.
MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti.
TÜFE endeksi Eylül ayı ile birlikte 1.046,89'a çıktı. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekli ve memur Ocak zammı için 3 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.
Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı yüzde 7,05 olarak gerçekleşti.
Şimdi kalan 3 aylık (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa yüzde 7,05 zam oranı kesinleşti.
Ekim, Kasım, Aralık aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Ocak maaşları da artırılmış olarak ödenecek.
MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR ZAMMI İLE MAAŞ HESABI
Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.
Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Eylül enflasyonuna göre 3 aylık veriler de ortaya çıkmış oldu.Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 7 oranındaki Temmuz zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Eylül ayı enflasyonuna baktığımızda 3 aylık oran yüzde 8,05 çıktı.