MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Son verilerle 2026 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Kamu çalışanlarının ekonomik refahını doğrudan etkileyen memur zammı, her altı ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. 2026 Ocak ayında yapılacak olan zam, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına bağlı olarak şekillenecek. İşte, memur maaş zammına dair merak edilenler:
Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayındaki kesin zam oranı, iki ana bileşenden oluşacak:
Toplu Sözleşme Zammı: En son yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, 2026 yılının ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı yapılmasına karar verildi.
Enflasyon Farkı: Memurlara, toplu sözleşme zammı oranını aşan enflasyon farkı kadar ek zam yapılıyor. 2025 yılının ikinci altı aylık dönemindeki (Temmuz-Aralık) enflasyon, bu farkın belirleyicisi olacaktır.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:
2025 Ekim: Yüzde 2,55
2025 Eylül: Yüzde 3.23
2025 Ağustos: Yüzde 2,04
2025 Temmuz: Yüzde 2,06
5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.
Bu kapsamda toplu sözleşmeyle birlikte 5 aylık kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 liraya ulaşmış durumda.
Güncel beklentiler ışığında ise tablo şöyle seyrediyor:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde memur zammı kümülatif olarak %18,7 olacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 59 bin 947 liraya yükselebilir.
İşte, meslek meslek maaş hesabı: