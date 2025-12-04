MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı.

• Toplam enflasyon: %11.21

• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57