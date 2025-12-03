Memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte yıl sonu artışlarıyla ilgili yeni hesap…

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayına çevrilmiş durumda. Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıktı. Buna göre Temmuz'dan Aralık'a kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 11.2 oldu. Bu oran yıl sonu için ortaya çıkacak rakamlarla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Bu veriler sonrasında yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın işaret ettiği yüzde 31-33 aralığında yüzde 32'ler civarında çıkacağı da ortaya çıkmış boldu.

Peki emekliler ve memurlar için oranlar nasıl olacak. İşte hesaplar…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 çıktı. Bu oranın üzerine Aralık enflasyonu eklenecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. Gelen verilere göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre de 6 aylık enflasyon yüzde 13.23 civarında olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını gösterecek. Tahmin aralığına baktığımızda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranının yüzde 13-14 aralığında olduğu görülüyor. Yüzde 13.23'lük artışa göre SSK-Bağkur emeklisinin en düşük maaşı da 16.881 TL'den 19.115 TL'ye yükselmiş olacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı olarak hesaplanıyor. Ocak'ta tüm memur ve memur emeklilerine yüzde 11'lik toplu sözleşme artışı yapılacak. Enflasyon farkı ile birlikte 5 aylık orana göre bu artış yüzde 17.55'e ulaşmış durumda. Kasım enflasyonu sonrası hesapladığımız yıl sonu yüzde 32 civarındaki enflasyon tahminine göre ise artış oranı 19.66 civarında oluşuyor. Bu hesaplamalardan yola çıkarak memurlar ve memur emeklilerinin yıl sonu artışının yüzde 19-20 aralığında olacağını hesaplayabiliriz. Bu durumda en düşük emekli memur maaşı 27.983 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise 61 bin 110 lirayı bulacak.

SOSYAL YARDIMLAR: Bu oranlar aynı zamanda sosyal yardım alanların yani 65 yaş aylığı, engelli maaşı , evde bakım parası gibi ödemeleri de değiştirecek. Bu ödemeler de memurlara yapılan artış oranında artırılıyor. Dolayısıyla tüm sosyal yardımlar ve memurların aile ödemeleri de yüzde 19-20 aralığında artmış olacak.