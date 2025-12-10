Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Güncel verilerle polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:40

MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Güncel verilerle polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2026 Ocak zammı için nefesler tutuldu. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı, toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı verileriyle netleşecek. Peki, ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis ve hemşire maaşları kaç TL’ye ulaşacak? İşte son verilerle memur zammı hesaplama tablosu:

Kamu çalışanlarının ekonomik refahını doğrudan etkileyen memur zammı, her altı ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. 2026 Ocak ayında yapılacak olan zam, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına bağlı olarak şekillenecek. İşte, memur maaş zammına dair merak edilenler:

2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayındaki kesin zam oranı, iki ana bileşenden oluşacak:

Toplu Sözleşme Zammı: En son yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, 2026 yılının ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı yapılmasına karar verildi.

Enflasyon Farkı: Memurlara, toplu sözleşme zammı oranını aşan enflasyon farkı kadar ek zam yapılıyor. 2025 yılının ikinci altı aylık dönemindeki (Temmuz-Aralık) enflasyon, bu farkın belirleyicisi olacaktır.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda toplu sözleşmeyle birlikte 5 aylık kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 liraya ulaşmış durumda.

Güncel beklentiler ışığında ise tablo şöyle seyrediyor:

MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde memur zammı kümülatif olarak %18,7 olacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 59 bin 947 liraya yükselebilir.

İşte, meslek meslek maaş hesabı:

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

