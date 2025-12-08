MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi için yüzde 10,57 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu orana toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde zam da eklenince memur zammı yüzde 15,57 oldu. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Toplu sözleşme zammı da memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir belirleyici. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.