Menajeri de dolandırdı

Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini, "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmaya yeni isimler ekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri, Galatasaray'ın tercümanı Musa Mert Çetin'in de dolandırılanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.Çetin, Erzan'ı uzun yıllardır banka işlemlerini yaptığı için tanıdığını ve kendisine Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun başında bulunduğu fonu alarak kazanç elde edeceğini söylediğini belirtti. Bu nedenle iki seferde toplamda 75 bin dolar yatırdığını söyleyen Çetin, para yatırdıktan sonra 6 ay süresince Erzan'a ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.