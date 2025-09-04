Menderes yine satıyor!

Köy yolu, tarla, zeytinlik derken son 1.5 yıllık belediye başkanlığı süresi boyunca çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yine satma kararı aldı.

ELDE EDİLEN GELİR BORÇLARA GİDECEK

Belediyenin içine düştüğü borç batağından kurtulmak piyasaya olan borçları ödemek için harekete geçen Menderes Belediyesi içlerinde tarla, zeytinlik ve arsa statüsünde toplam 6 taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif alma usulüyle satacağını duyurdu. Açık teklif varken belediyenin taşınmazları kapalı zarf usulüyle satacak olması dikkatlerden kaçmadı.

TAŞINMAZLARDAN BİRİ KOMŞU İLÇE SEFERİHİSAR SINIRLARI İÇİNDE YER ALIYOR

Yürürlükteki imar planlarında arsa, tarla ve zeytinlik statüsünde olan taşınmazların bir tanesinin komşu ilçe, Seferihisar sınırları içinde yer alıyor.

48.5 MİLYON KAYNAK AKTARILACAK

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına yaklaşık 48.5 milyon lira kaynak aktarılması bekleniyor.

SATIŞ İHALESİ 10 EYLÜL'DE

Satışa sunulan taşınmazların 5'i ilçe sınırları içinde farklı mahallelerde yer alıyor. Satış ihalesi 10 Eylül 2025 günü Menderes Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.