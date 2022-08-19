Menderes’te yeni tartışma! İlk yumruğu kim attı

Menderes'te önceki gün eski bir partili Tekin Uslu ile CHP'li Meclis üyesi Halil Şen arasında yaşanan tokatlı yumruklu kavganın yankıları devam ediyor. Dört dönem CHP üyesi olarak partide bulunan Uslu'nun, gelininin işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Şen'i belediye meydanında dövdüğü haberine, Halil Şen'den yanıt geldi.



Tekin Uslu ve gelini İrem Uslu

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Şen, olaydan 24 saat sonra karakola giderek Tekin Uslu hakkında şikâyetçi olurken, polis de olayla ilgili belge ve kamera görüntülerini toplamaya başladı. Bu arada olay, "İlk yumruğu o atmadı, ben attım" tartışmasına dönüştü.

ŞEN: O ŞAHIS TOKAT, BEN KARŞILIK OLARAK YUMRUK ATTIM

Olayın nasıl geçtiğini gören şahitler olduğunu, kamera görüntülerinin bulunduğunu belirten Şen, "Mustafa Kayalar, meclis üyeleri ve bazı arkadaşlarla belediyenin yanındaki çay ocağında otururken, o şahıs (Tekin Uslu) omzunu sıkarak, 'Hadi anlat bakalım' diye bir cümle kullandı. Elini omzumdan çekmesini istedim. O sırada bana tokat attı. Ben de ani bir refleksle ayağa kalktım, yumruk atarak karşılık verdim. İlk yumruğu atan bendim. Arbede yaşandı. Olup bitene şahit insanlar var, kamera görüntüleri var. O şahıs hakkında şikâyetçi oldum. Polis gerekli çalışmayı yapıyor. Kim haklı, kim haksız, buna yargı karar verecek. Ben kendimi savundum" dedi.



Halil Şen

SEÇİME MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞTI

Aralarındaki husumetin sebebinin, başkanvekili seçiminde yaşanan diyalog olduğunu öne süren Halil Şen, "Bu arkadaş, seçim sürecinde, seçim yapılırken, seçime dışarıdan müdahale etmeye kalkıştı. Bunun doğru olmadığını, Meclisi yöneten başkana ilettim, gereğinin yapılmasını istedim. Başkan da onu dışarı attırdı. Bundan çok rahatsız oldu. Dışarı çıkarılırken, beni tehdit etti, "Halil, senin aklını alacağım" dedi. Bu sözü kayıtlarda var. Şahsın gelini belediyede çalışıyormuş. İşten çıkarılmış. Evrak imza için bana geldi. Cumaovası A.Ş. Başkan yardımcısı olduğum için, Hasan Ali Kara'dan (Başkan) sonra ben de imzaladım. Bu şahsın gelininin neden işten çıkarıldığını bilmiyorum. İşe alma ve işten çıkarma yetkisi, tamamen başkana aittir. Ben sadece imza attım. Bu imzayı atmış olmamdan dolayı, bu şahıs, işten çıkarmada benim dahlim olduğumu düşünerek sosyal medyada beni kast ederek, soyadıma vurgu yaparak, bazı paylaşımlarda bulundu, (Şen'olanlar şenlenecektir) şeklinde... O paylaşımlar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.