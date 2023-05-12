Menemenli öğrenciler ve muhtarlar TCG Anadolu’yu ziyaret etti

Menemen Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede öğrenim gören lise öğrencileri ve Menemen'de görev yapan muhtarlar, Alsancak Limanı'nda demir atan dünyanın ilk SİHA Gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

TCG Anadolu Gemisi'ni gezen ve gemiye dair bilgi alan Menemenli öğrencilerin etkinliğe ilgisi ise yoğundu. Gemi içerisinde bulunan, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yanı sıra İHA, SİHA ve helikopterleri de yakından görme şansı elde eden öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖĞRENCİLER: GURUR DUYDUK

İçeride çok güzel teknolojik aletlerle karşılaştıklarını dile getiren öğrenciler, "Bunları tanımak ve görmek bizi çok memnun ve mutlu etti. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel bir geziydi. Menemen Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okulumuza teşekkür ederiz. Her gencin burayı gelip görmesini tavsiye ederiz" diye konuştu. Mahalle muhtarları da yaptıkları TCG Anadolu gezisi nedeniyle Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.

PEHLİVAN: HER DAİM YANLARINDAYIZ

Öğrencilerin her daim yanında olduklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Geçtiğimiz hafta meclis üyesi arkadaşlarımızla ziyaret ettiğimiz yerli ve milli SİHA Gemimiz TCG'yi gezdiğimizde göğsümüz kabardı. Menemen'deki geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin de bu şaheseri görmelerini istedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Öğrencilerimiz ve muhtarlarımız buraya gelerek ülkenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl güçlü bir ülke olduğunu yerinde gördüler. Çok da mutlu oldular. Bizler geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin ve muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Öğrencileri kendine hayran bırakan 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilen gemi, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşıyabiliyor. TCG Anadolu toplamda bin 223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.