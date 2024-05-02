Menopoz depresyonu tetikliyor

Yeni bir araştırmaya göre kadınların menopoz öncesi dönemde depresyona girme olasılığı bu döneme henüz girilmemiş olan döneme kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha yüksek. Bir araştırma ekibi, daha önce yapılan ve toplam 9 bin 141 kadını kapsayan yedi ayrı çalışmayı dikkatli bir şekilde gözden geçirip inceledi. Çalışma, perimenopoz döneminde olan farklı yaşlardaki kadınların, bu döneme henüz girmemiş olan kadınlara kıyasla 'depresyon semptomları gösterme olasılıklarının yüzde 40 daha fazla' olduğunu ortaya çıkardı.