‘MERCEK-17’ operasyonları: 869 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 74 ilde "Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına" yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 707 silah ele geçirildi.



707 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda; 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirilirken 868 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlk 5️ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

"İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilirken 134 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilirken 53 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirilirken 57 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirilirken 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı."



"SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK MÜCADELE DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.