Merdan Yanardağ’a soruşturma

Savcılık yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "21.09.2025 tarihinde Tele1 isimli televizyon kanalında yayımlanan "Türkiyenin Yönü" isimli programda "RTE'nin Netanyahudan farkı ne" şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları uyarınca "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır"