Merdan Yanardağ’a soruşturma

Giriş Tarihi: 22.9.2025 20:43 Son Güncelleme: 22.9.2025 20:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Ercan Yanardağ hakkında soruşturma açıldığını duyurmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "21.09.2025 tarihinde Tele1 isimli televizyon kanalında yayımlanan "Türkiyenin Yönü" isimli programda "RTE'nin Netanyahudan farkı ne" şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları uyarınca "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır"

