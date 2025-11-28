Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte TCMB toplantı tarihleri 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ile aylık faiz kararlarını belirlemektedir. Bu kararlar, kredi faiz oranlarından (konut, taşıt) mevduat faizlerine, döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar ekonominin her alanını doğrudan etkilediği için büyük bir öneme sahip. Yılın son faiz kararı öncesinde, araştırmalar hız kazandı. İşte, TCMB faiz kararı hakkında merak edilenler:
TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını her ayın genellikle üçüncü veya dördüncü haftasında gerçekleştirmektedir. Aralık ayına ait faiz kararının açıklanacağı kesin tarih şudur:
PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025
Faiz Kararı Açıklanma Saati: TCMB'nin faiz kararı, toplantının hemen ardından saat 14:00'te kamuoyuna duyuruluyor.
Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.
Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.