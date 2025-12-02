Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:44

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!

Merkez Bankası’nın faiz kararları, ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan kararlar; kredi faizlerinden mevduat oranlarına, finansal piyasalardan bireysel yatırımlara kadar pek çok alan üzerinde etkili oluyor. Peki, 2025 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler hangi yönde şekilleniyor?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!

Piyasaların odağında bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısı bulunuyor. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borçlanma ve borç verme oranlarında da indirime gitmişti. Analistler, açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Peki, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.

SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz