Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!

Piyasaların odağında bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısı bulunuyor. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borçlanma ve borç verme oranlarında da indirime gitmişti. Analistler, açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Peki, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.
Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.