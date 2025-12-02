Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler TCBM faiz kararına çevrildi!

Piyasaların odağında bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısı bulunuyor. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borçlanma ve borç verme oranlarında da indirime gitmişti. Analistler, açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Peki, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?