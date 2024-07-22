Mermer bloğunun altında can verdi

Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer ocağında çalışan 21 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, dev bir mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç kaza geçen pazar meydana geldi. İş makinasının mermer bloklarını yerleştirdiği sırada yaşanan kazada Hüseyin Mert Kök, bir bloğun altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kök'ün cenazesi Denizlinin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kök ailesinin büyük oğulları Emrah Mert'in ise 3 yıl önce Sivas'ta askerdeyken hayatını kaybettiği öğrenildi.