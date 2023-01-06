Haberler Yaşam Haberleri Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.1.2023 20:17 Son Güncelleme: 6.1.2023 20:18

Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi.

BEKİR COŞKUN
Mersin Limanı’nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mısır'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Malta bandıralı gemideki patates yüklü konteynerlerde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanına gönderilen konteynırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA