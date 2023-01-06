Mersin Limanı’nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mısır'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Malta bandıralı gemideki patates yüklü konteynerlerde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanına gönderilen konteynırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi.