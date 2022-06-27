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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:30 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:48

Mersin merkezli, 3 ilde hırsızlık şebekesine operasyon: 7 kişi yakalandı

BEKİR COŞKUN
Mersin merkezli, 3 ilde hırsızlık şebekesine operasyon: 7 kişi yakalandı

Mersin merkezli, üç ilde hırsızlık yapan şebekeye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Mersin, Niğde ve Karaman illerinde kendilerine seyyar satıcı süsü vererek gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yapan şebekeyi tespit eden Jandarma, şüphelileri yakalamak amacıyla harekete geçti.

Mersin merkezli, 3 ilde hırsızlık şebekesine operasyon: 7 kişi yakalandı | Video

Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 3 ay süren çalışmalar sonucunda şebekenin 7 üyesinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Jandarma şebeke üyelerini yakalamak amacıyla Mersin, Niğde ve Karaman illerinde tespit edilen şüphelilere ait 7 ayrı adrese Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde arama yapan Jandarma ekipleri, çalıntı çok sayıda çalıntı malzemeye el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelilerin yakalanması ile 16 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişinin işlemlerinin Jandarma Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

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Mersin merkezli, 3 ilde hırsızlık şebekesine operasyon: 7 kişi yakalandı
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