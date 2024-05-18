Mersin’de 95 ekip, 227 polis ile eş zamanlı uygulama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 95 ekip, 227 personel katılımıyla eş zamanlı olarak merkez ilçelerde bulunan umuma açık işletmelerden spa, sauna, hamam ve masaj salonları olmak üzere 31 farklı iş yerine yapılan uygulama yaptı.

Ekiplerin yaptığı uygulamada, kaçak olarak çalıştığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, sınır dışı işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi.

Çalışmalarda, iş yerinde ruhsatsız ve belgesiz şeklindeki usulsüzlükler tespit eden ekipler, gerekli idari işlemleri başlattı. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.