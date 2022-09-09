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Giriş Tarihi: 9.9.2022 22:35 Son Güncelleme: 9.9.2022 23:15

Mersin’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve 29 saat sonra kontrol altına alınan orman yangının soğutma çalışmaları sürerken, Akdeniz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Mersin'de 7 Ekim'de de Gülnar ilçesinde orman yangın çıkmış ve 29 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

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Mersin’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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