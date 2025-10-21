Mersin’de dev operasyon! “Narkokapan” ile 3 suç örgütü çökertildi

Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 403 farklı adreste 3 organize suç örgütü çökertildi. 370 şüpheli gözaltına alındı.

4 AYLIK TİTİZ HAZIRLIK SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Yerlikaya, operasyonun 4 ay süren kapsamlı hazırlık çalışmalarının ardından hayata geçirildiğini belirterek, "Veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük. Ve bu sabah şafakla birlikte düğmeye bastık" dedi.

"MERSİN EMEĞİN, KARDEŞLİĞİN ŞEHRİDİR"

Mersin'in stratejik konumuna dikkat çeken Yerlikaya, "Mersin, emeğin, bereketin ve kardeşliğin şehridir. Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kararlı hamlelerden birine sahne olmuştur" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇOK BOYUTLUDUR"

Uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca sahada değil, dijital mecralarda da sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri ve yapay zekâ destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz," dedi.

RAKAMLARLA DEV MÜCADELE

Mevcut Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu da paylaşan Yerlikaya, 89 bin 69 zehir taciri tutuklandı. 217 ton uyuşturucu madde ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 331 organize suç örgütü çökertildi. Yalnızca Mersin'de ise bu dönemde 2 bin 167 kişi tutuklandı, 3,5 ton uyuşturucu madde ve 8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte 42 organize suç örgütü, bunların 7'si narkotik odaklı, çökertildi" açıklamalarında bulundu.

"BU ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, "Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine toslayacaktır. Kararlıyız. Bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret edenlerle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.