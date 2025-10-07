Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de feci kaza: Traktörün altında can verdi!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 20:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, izinsiz aldığı traktörle araziye çıkan yabancı uyruklu Ramazan El M., direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı. Talihsiz şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kaza, Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ramazan El M., izinsiz olarak aldığı traktörle araziye çıktı. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ramazan El M.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

