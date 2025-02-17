Mersin’de “Kaplanlar” operasyonu: Suç örgütüne ağır darbe

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "Kaplanlar" olarak anılan organize suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. 33 adrese yapılan şafak baskınlarında örgüt üyeleri gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN SUÇ LİSTESİ KABARIK

Yakalanan şüphelilerin, silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi.

SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütün yasadışı faaliyetlerini sona erdirmek için soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.