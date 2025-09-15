Mersin’de korkutan anlar: Yolcu otobüsü otoyolda alev alev yandı!

Irak'tan İstanbul'a giden M.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmından duman çıkmaya başladı. M.B. otobüsü emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.
AĞAÇLARA SIÇRADI
Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüs ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.