Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de korkutan anlar: Yolcu otobüsü otoyolda alev alev yandı!
Giriş Tarihi: 15.9.2025 15:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı. Yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçrarken, ekiplerin müdahalesiyle otobüs ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

DHA Yaşam
Irak'tan İstanbul'a giden M.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmından duman çıkmaya başladı. M.B. otobüsü emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.

AĞAÇLARA SIÇRADI

Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüs ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

