Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik şafak operasyonu: 9 gözaltı

Daha önce örgüt için farklı bölgelerde de faaliyet yürüten 11 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.