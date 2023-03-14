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Giriş Tarihi: 14.3.2023 00:25 Son Güncelleme: 14.3.2023 00:27

Mersin'de trafik kazası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de trafik kazası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Mersin-Adana otoyolu üzerinde Öztürkler petrol civarında meydana gelen kazada, Emircan Arslan yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki Azat Özen idaresindeki 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mert F. (24) Necla Ö. (20) ve Emircan A. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Mert F., hastanede hayatını kaybederken TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de trafik kazası: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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