Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 3 milyon 542 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA GENÇLERE SESLENDİ

Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödettikleri ve ödetmeye de devam edeceklerini söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya gençlere şu sözlerle seslendi; "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız."