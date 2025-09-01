Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi
Mersin’in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 Milyon 542 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada gençlere seslendi. Yerlikaya, “Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 3 milyon 542 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA GENÇLERE SESLENDİ

Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödettikleri ve ödetmeye de devam edeceklerini söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya gençlere şu sözlerle seslendi; "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız."

