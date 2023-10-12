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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Bekir COŞKUN
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Mersın'de torbacılara yönelik şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda, 37 şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 37 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, 37 adres ve 37 şüpheliye yönelik, Özel Harekât ve drone destekli, 113 ekip, 435 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
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