Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 16.8.2023 08:55

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

İHA
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
İzmir'de kan donduran olay: Minibüsten indirip öldürdüler
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?
İstanbul çöp kokacak
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Bakan Özhaseki o şehri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA