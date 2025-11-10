Mersin’de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı!

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada, otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki 3 kişi ve minibüste bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.