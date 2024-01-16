Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
Giriş Tarihi: 16.1.2024 05:43

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün tünel çıkışında bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

İHA
Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

VALİ PEHLİVAN KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Galatasaray evinde hata yapmadı! Zirve yarışında önemli galibiyet...
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
PKK saldırılarının mesajı ne?
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
Başımız sağ olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA