Mersin’deki otobüs kazası: 31 kişiden 15’i taburcu edildi

BAKANLIK: HIZI 3 KATI FAZLA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği açıklandı.