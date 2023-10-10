Mertcan Bodur’un feci sonu! Askere gidecekti...

CENAZESİNİ BABASI VE YAKINLARI ALDI

Sabah saatlerinde morga gelen baba İbrahim Bodur ve yakınları, işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı. Bu sırada İbrahim Bodur gözyaşlarını tutamadı. Cenaze defnedilmek üzere Kaş Hacıoğlan Mahallesi'ne götürüldü. Mertcan Bodur'un 9 Kasım'da vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği ve babasının da bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.