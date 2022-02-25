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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Merve evinde ölü bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Merve evinde ölü bulundu
ISPARTA'NIN Zafer Mahallesi'nde apartmandaki bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, dairenin kapısını çalmalarına rağmen açan olmayınca, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Başkal'ın tahmin bir hafta önce öldüğü belirlendi. Başkal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Kıp morguna kaldırıldı.

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Merve evinde ölü bulundu
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